فنزويلا تُعلن عقد شراء 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك- V)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت فنزويلا، يوم أمس الأحد، عن عقد اتفاق بين موسكو وكراكاس؛ لشراء 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك - V) ضد ​فيروس (كورونا​) المستجد.



وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال احتفال رسمي في العاصمة كراكاس: "ضمنا أن تقوم ​فنزويلا​ بصنع اللقاح الروسي في مختبراتها"، مضيفاً أن "الهدف الرئيسي للوفد الوزاري الفنزويلي الذي توجه إلى روسيا، بقيادة نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، كان التوصل إلى اتّفاقت بشأن اللقاح"، وفق ما ذكرت وكالة (سبوتنيك) عن موقع (إنفوباي) اللاتيني.



وأعلنت روسيا عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس (كورونا)، في شهر آب/ أغسطس الماضي، وتم تسجيل لقاحين في البلاد حتى الآن، الأول (سبوتنيك- V)، يطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه إسم (إيبيفاك كورونا)، يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".