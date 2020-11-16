روسيا تُسجل قفزة جديدة في إصابات (كورونا) وتراجع مستمر في الوفيات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، عن رصد قفزة غير مسبوقة جديدة في حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، بتسجيل أكثر من 22.7 ألف إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.



وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، في تقريرها اليومي، تسجيل 22778 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الأخير، مقابل 22572 و22702 إصابة في اليومين السابقين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتتوزع الحالات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ 85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6360 إصابة) وسان بطرسبورغ (2039 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 24.8% من المرضى الجدد.



ورصدت السلطات الصحية الروسية، خلال اليوم الأخير 303 وفيات جديدة ناجمة عن مرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس (كورونا)، مقارنة مع 352 وفاة في اليوم السابق، ما يمثل انخفاضاً لليوم الرابع على التوالي في الوفيات.



وارتفع إجمالي عدد الإصابات بـ(كورونا) التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.2% خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصبح مليوناً و948603 إصابات مؤكدة، منها 33489 حالة وفاة، و461265 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ 8611 حالة نشطة منذ أمس).



وتماثل 13864 مريضاً للشفاء من (كوفيد- 19) في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليوناً و453849 شخصاً.



وأُجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 69.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ (كورونا)، 534 ألفاً منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 458 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.