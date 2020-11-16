وزارة الصحة: التأمين الصحي الحكومي سيكون إلكترونياً قريباً

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مشروع يجري تنفيذه، لتحويل التأمين الصحي الحكومي لنظام إلكتروني، ما يعني الاستغناء عن البطاقات الورقية للتأمين وأوراق سريان المفعول، إضافة إلى حوكمة وزيادة ضبط نظام التأمين الصحي.



وأضاف مدير عام التأمين الصحي، سليمان الأحمد في تقرير لوحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة، أن المشروع الجديد "مشروع تطوير نظام حوسبة التأمين الصحي المدعوم من البنك الدولي، سيوفر الجهد والوقت على المواطنين، بحيث لا يحتاجون بعد اشتراكهم بالتأمين إلى حمل بطاقة التأمين عند التوجه للمراكز الصحية الحكومية، ويكفي حمل بطاقة الهوية، وفي حالة الأطفال أن تكون أسماؤهم مدرجة في ملحف هوية أحد الوالدين المؤمنين.



وأشار الأحمد إلى أن النظام سيستغني عن إصدار المواطنين لإثبات سريان مفعول التأمين في حال الحاجة لتحويلة طبية أو لإجراء قسطرة قلبية في داخل المستشفيات الحكومية.



وتابع: "إن النظام الجديد ستُربط فيه جميع المؤسسات المعنية في ملف التأمين الصحي، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات".



وقال مدير عام التأمين الصحي: "إن السنوات الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً على الاشتراك في التأمين الصحي الحكومي، حيث كان عدد بطاقات التأمين الصحي عام 2015 حوالي 250 ألف بطاقة، وارتفع العدد عام 2019 إلى حوالي 350 ألف بطاقة بزايدة 100 ألف بطاقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي في الضفة الغربية، مليوناً و300 ألف مواطن، عدا عن التأمينات العسكرية".



وأشار إلى أن من أسباب الإقبال على الاشتراك في التأمين الصحي، هو زيادة الوعي بأهمية التأمين الصحي، إضافة إلى تقنين أعداد البطاقات المجانية بناء على دراسات وإحصائيات.



وأضاف الأحمد، أن جميع أهالي قطاع غزة مؤمنون بشكل مجاني بقرار من الرئيس محمود عباس، حيث يعالجون في المراكز الحكومية، ويحصلون على التحويلات الطبية عند الحاجة عبر بطاقة الهوية، وإن التأمين الصحي الحكومي ينقسم لمجموعات، وهي التأمين الصحي للموظفين الحكوميين بواقع 77 ألف بطاقة (عدا العسكريين)، ويستفيد منه حوالي 289 ألف مواطن، إضافة إلى التأمين الاختياري بواقع 2700 بطاقة، ويتستفيد منه 7 آلاف مواطن.



وتابع: "إن وزارة الصحة، أصدرت 76 ألف بطاقة تحت بند تأمين النقابات واتحادات العمال، ويستفيد منها 326 ألف مواطن، إضافة إلى تأمين عمال الخط الأخضر، بواقع 66 ألف بطاقة ويستفيد منه 293 ألف مواطن، وتأمين الشؤون الاجتماعية بواقع 50 ألف بطاقة، يستفيد منه 116 ألف مواطن".



ومن بين التأمينات ما يعرف بالاشتراك الجماعي والبلديات بواقع 17 ألف بطاقة، يستفيد منه 66 ألف مواطن، وتأمين العاطلين

عن العمل بواقع 19 ألف بطاقة، ويستفيد منه 69 ألف مواطن.



وأشار الأحمد إلى التأمين الصحي المجاني الذي يستفيد منه مرضى الهيموفيليا، الثلاسيميا، لجنة إعمار الخليل، اتحاد معاقي

فلسطين، التجمعات البدوية، جبل البابا في القدس، بواقع 20 ألف بطاقة، ويستفدي منه 41 ألف مواطن.



وأصدرت وزارة الصحة 18 ألف بطاقة تأمين صحي تحت بند "تأمين الأسرى والمحررين"، ويستفيد منه 74 ألف مواطن، إضافة إلى تأمين أسر الشهداء بواقع 5594 بطاقة، ويستفيد منه 13500 مواطن.



وأكد على أن تأمين المواطنين من ذوي الإعاقة، يقدم كافة الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين، بمعنى أن المواطن من ذوي الإعاقة، يحصل على الخدمات الأولية والمستشفيات والتحويلات دون استثناء.



وأضاف: "إن التأمين الصحي لذوي الإعاقة، يتم إصداره مجاناً، لافتاً إلى أنه يمكن أن يحتاج المواطنون من ذوي الإعاقة إلى أدوات مساندة، وما إلى ذلك من احتياجات خارج سلة الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي، وهنا يأتي يدور المجتمع المحلي، ليساعد هذه الفئة بالشراكة مع الحكومة ووزارة الصحة، مؤكداً على أن التأمين الصحي الحكومي مرتبط بالسنة المالية للدولة، حيث يبدأ من 1/1 من كل عام، وينتهي في 31/12 من كل عام، لذلك فإن التأمين لا يكون لمدة عام من تاريخ الإصدار.



وأضاف أن على المواطنين الاشتراك بالتأمين الصحي ليس عند الحاجة إليه، بل في جمع الأوقات، فلا أحد يعرف متى يحتاج التأمين.