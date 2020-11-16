الاحتلال يهدم منشأة تجارية قيد الإنشاء في دير شرف

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منشأة قيد الإنشاء في بلدة دير شرف غرب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال، هدمت منشأة تجارية قيد الإنشاء مقامة في أراضي دير شرف، وتعود ملكيتها للمواطن عبد الفتاح طباري.



وأضاف، أن قوات الاحتلال، أغلقت الطريق من دوار دير شرف، حتى مفترق عناب، باتجاه مدينة طولكرم.