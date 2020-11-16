اشتية: نحن أمام خطة إسرائيلية متصاعدة ومكثفة قبل رحيل ترامب

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، من إعلان الاحتلال الإسرائيلي، طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية.



وقال اشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني: "نحذّر من التطورات الخطرة غير المسبوقة في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، فيما يبدو أنّه خطة هجوم متصاعد ومكثف لمدة عشرة أسابيع مقبلة في مسابقة مع الزمن؛ لفرض أمر واقع جديد قبل مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البيت الأبيض في 21 كانون الثاني/ يناير 2021.



وبخصوص فيروس (كورونا) أكد اشتية، أن الحكومة تراقب التطورات الوبائية، وأنها مستعدة لأية إجراءات، قد تضطر لاتخاذها، نظراً لوتيرة الإصابات.



وفي سياق آخر، طالب اشتية، الصليب الأحمر، وهيئة الأمم المتحدة، بالعمل على الإفراج عن جثمان الأسير الشهيد كمال أبو وعر، وكل جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.