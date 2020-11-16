شؤون فلسطينية

حنا عيسى: سلطات الاحتلال تنتهك حرمة وباحات المسجد الأقصى

حنا عيسى: سلطات الاحتلال تنتهك حرمة وباحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، على أن الحملة الشرسة التي تشنها سلطاتالاحتلال الاسرائيلية  والمجموعات الدينية الإسرائيلية  المتطرفة ضد باحات المسجد الأقصىوالمصلين في هذه الأوقات تحمل دلالات واضحة تؤكد ارتفاع الانتهاكات والإجراءات الإسرائيليةالرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس العربية من خلال تبديل تركيبها السكاني حتى يتم تنفيذ المشروع الاستيطاني بها الذي يؤدي إلى إلغاء الوجود العربي فيها فيسهل بذلك تهويد مدينة القدس.

وأضاف عيسى "ان هذا المسلك غير شرعي لان الاستعمار الاستيطاني الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس التي لها خصوصية دينية عند المسيحيين والمسلمين واليهود لا يمكن القبول بان تكون يهودية فقط، وكل ذلك يتعارض ويتناقض مع قواعد القانون الدولي التي تحرم بشكل قاطع الاستعمار الاستيطاني لما فيه من عدوان صارخ على الأرض والإنسان".

وأكد على إن ما يجري هذه الأيام في مدينة القدس المحتلة وبالأخص في باحات المسجد الأقصى لا يكفي ردع اسرائيل بالدعوة اللفظية إلى وقف تجاوزاتها وإنما لابد إن تفرض عليها عقوبات دولية تردعها من الاستمرار في عدوانها المتواصل على ارض القدس وعلى المواطن الفلسطيني بها، وعن التطاول على مقدسات المسلمين والمسيحيين بالقدس من خلال عملها على تهويدها وهو إجراء لايقره قانون وتعاقب عليه كل التشريعات الدولية.

واضاف عيسى قائلاً: " يبدو واضحاً أن إسرائيل تعمل وعلى كل الجبهات للسيطرة على مدينة القدس من خلال التغيير المنهجي المدروس لمعالمها أو بالتهويد وبالسيطرة الدائمة على الأرض والمقدسات تأسيساً لواقع جديد على الأرض يبيح التوصل إلى تسوية تستثني مدينة القدس، وهذا بكل تأكيد لن يكتب له النجاح لان الشعب الفلسطيني لا يمكنه أن يقايض هذه المدينة والثوابت الأخرى بمن فيها حق العودة في أية تسوية مطروحة، لان القدس تمثل قلب الصراع الذي لا ينتهي إلا بحل واقعي وموضوعي لهذه القضية".

وتابع" ان ما تفعله إسرائيل في القدس من تهويد لها يمثل جريمة دولية في حق الإنسانية وعلى الأسرة الدولية إحالة كل المسؤولين في إسرائيل عن ذلك إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب تخطيطهم للقضاءعلى قدسية القدس بالنسبة للديانات السماوية الثلاث، لان في هذا التطاول مساس مباشرفي هذه الديانات، ويشكل ذلك عدوانا واضحا على حق وحرية الإنسان كما يمثل جريمة تستوجب المحاكمة والعقاب".

واختتم عيسى قائلاً: "على ضوء ذلك فان جميع المخططات التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس المحتلة باطلة، وتستند لقانون القوة واعتداء صارخ على الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه، وتمثل انتهاكاً فاضحاً للشرعية الدولية والقانون الدولي".

أخبار ذات صلة

معروف: الإغلاق التام لا يقضي على فيروس (كورونا) ونسعى لعدم الوصول إليه

معروف: الإغلاق التام لا يقضي على فيروس (كورونا) ونسعى لعدم الوصول إليه

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

الديمقراطية: استقبال الإمارات وفد من المستوطنين وشراء منتجاتهم خطوة معيبة

الديمقراطية: استقبال الإمارات وفد من المستوطنين وشراء منتجاتهم خطوة معيبة

الأسرى للدراسات : 5333 أسيراً فلسطينياً اجتازوا امتحانات الثانوية العامة في السجون الإسرائيلية

الأسرى للدراسات : 5333 أسيراً فلسطينياً اجتازوا امتحانات الثانوية العامة في السجون الإسرائيلية

الصحة: تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة الغربية

الصحة: تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة الغربية

هيئة الأسرى تُعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2020

هيئة الأسرى تُعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2020

مادورو للرئيس عباس: فنزويلا ستواصل دعمها لحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم

مادورو للرئيس عباس: فنزويلا ستواصل دعمها لحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم

الديمقراطية: مواقف الشرعية الدولية والاتحاد الأوروبي من الاستيطان صفعة على وجه إدارة ترامب

الديمقراطية: مواقف الشرعية الدولية والاتحاد الأوروبي من الاستيطان صفعة على وجه إدارة ترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

الديمقراطية: استقبال الإمارات وفد من المستوطنين وشراء منتجاتهم خطوة معيبة

الديمقراطية: استقبال الإمارات وفد من المستوطنين وشراء منتجاتهم خطوة معيبة

هيئة الأسرى تُعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2020

هيئة الأسرى تُعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2020

الديمقراطية: مواقف الشرعية الدولية والاتحاد الأوروبي من الاستيطان صفعة على وجه إدارة ترامب

الديمقراطية: مواقف الشرعية الدولية والاتحاد الأوروبي من الاستيطان صفعة على وجه إدارة ترامب

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستدعي آخر من الخليل

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستدعي آخر من الخليل

الاحتلال يهدم منشآت صناعية في بلدة عناتا

الاحتلال يهدم منشآت صناعية في بلدة عناتا

إصابة أسير بفيروس (كورونا) في قسم المعبار في سجن &#34;عوفر&#34;

إصابة أسير بفيروس (كورونا) في قسم المعبار في سجن "عوفر"

الاحتلال يهدم منشأة تجارية قيد الإنشاء في دير شرف

الاحتلال يهدم منشأة تجارية قيد الإنشاء في دير شرف

منوعات

شاهد: ماذا أضافت ياسمين صبري لزوجها &#34;إلي بيضحكها&#34;؟

شاهد: ماذا أضافت ياسمين صبري لزوجها "إلي بيضحكها"؟

(الهيبة) تحت سطوة تيم حسن..وانتقادات لاذعة له

(الهيبة) تحت سطوة تيم حسن..وانتقادات لاذعة له

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

ريهام سعيد عن تشبيه الجمهور لها بوفاء الكيلاني: ليا الشرف وده معناه أني احلويت

ريهام سعيد عن تشبيه الجمهور لها بوفاء الكيلاني: ليا الشرف وده معناه أني احلويت

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم

أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم

دينا فؤاد من وجه القمر إلى عفريته في (جمال الحريم)

دينا فؤاد من وجه القمر إلى عفريته في (جمال الحريم)

شاهد: بعد إعلان إصابته بـ(كورونا).. عروسان يحظيان (بفوتوسيشن) أمام مكان عزل محمد صلاح

شاهد: بعد إعلان إصابته بـ(كورونا).. عروسان يحظيان (بفوتوسيشن) أمام مكان عزل محمد صلاح

عربي

مناورات جوية بين السودان ومصر وتدريبات مرتقبة بينهما

مناورات جوية بين السودان ومصر وتدريبات مرتقبة بينهما

من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل؟

من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل؟

قوات أردنية تتوجه إلى مصر للمشاركة في تمرين &#34;سيف العرب&#34;

قوات أردنية تتوجه إلى مصر للمشاركة في تمرين "سيف العرب"

مصر: إسرائيل تعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني

مصر: إسرائيل تعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني