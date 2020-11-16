اجتماعات مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين الدورة (83) ستبدأ غداً الثلاثاء



وأوضح أن الاجتماعات، ستناقش سبل دعم وتطوير العملية التربوية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك المؤسسات التعليمية التي تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على أراضي الدول العربية المضيفة، والتحديات التي تواجه

قطاع التعليم الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات التعليمية والمنهاج الفلسطيني، بالإضافة إلى استهداف المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس، بما في ذلك مدارس (أونروا).



ولفت إلى أن جدول أعمال الاجتماع، سيبحث أثر الأزمة المالية التي تعاني منها (أونروا) على العملية التربوية والتعليمية في مدراسها وسبل معالجتها، بالإضافة إلى تأثير جائحة (كورونا)، على العملية التعليمية في الدول العربية المضيفة والإجراءات التي اتخذتها حكومات الدول المضيفة، وإدارة (أونروا) في مناطق عملياتها الخمس؛ لاستمرارية العملية التعليمية، وإنجاح أنماط التعلم عن بعد والتعلم المدمج والإجراءات الوقائية التي اتخذتها لحماية الطلبة.



وأضاف: "إن رئيس الوفد الفلسطيني، سيقدم تقريراً حول سير العملية التعليمية، وحجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق العملية التعليمية من 1/1/2020 وحتى 31/8/2020، وآخر حول المناهج الفلسطينية وإثرائها، وخطط الوزارة للنهوض بواقع العملية

التعليمية.

رام الله - دنيا الوطنسيبدأ اجتماع مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين الدورة (83) صباح غد الثلاثاء الموافق 17 تشرين الثاني/ نوفمبر عبر خاصية (الفيديو كونفرانس) والاجتماع المشترك (30) بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، ومسؤولي التعليم بـ (أونروا) من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وسيشارك في أعمال الدورة، وفود من: دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية، وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، واتحاد الجامعات العربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو).وقال رامي المدهون، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بدائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن دولة فلسطين ستشارك بوفد مشترك من وزارة التربية والتعليم، ودائرة شؤون اللاجئين، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم، د. بصري صالح، ويضم مدير دائرة شؤون اللاجئين في الأردن، أحمد إسماعيل".