عثمان: ممثلو دول الاتحاد الأوروبي يزورون مناطق أُعلن طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية فيها

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يتوجه صباح اليوم، عدد من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، للمناطق التي أعلنت حكومة الاحتلال طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم، وذلك للاطلاع على آثار هذا المخطط وتداعياته على التواصل الجغرافي بين أبناء شمال الضفة وجنوبها وتقويض حل الدولتين والعملية السلمية.



وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان على أهمية هذه الزيارة، كونها تشكل رسالة قوية من الأرض لحكومة الاحتلال، تعبيراً عن الرفض الواضح والشديد للاستيطان وعدم شرعيته.



وأعرب عثمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، عن أمله بأن تشهد الأيام المقبلة التوصل لعملية سياسية جديدة، وتغييرات حقيقية ايجابية في العملية السلمية، تضع مخططات الاحتلال الاستيطانية في مهب الريح.



وكان الاتحاد الاتحاد الأوروبي، جدد أمس موقفه الثابت بعدم شرعية المستوطنات، باعتبارها غير قانونية، بموجب القانون الدولي، معرباً على لسان ممثله الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عن قلقه البالغ إزاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم.