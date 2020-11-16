الفتياني: الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي لمستوطنة (بساغوت) عدوانية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) ماجد الفتياني، الزيارة التي يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، القيام بها إلى مستوطنة (بساغوت) والجاثمة على أراضي مدينة البيرة، بالعدوانية، وتشكل محاولة لشرعنة الاستيطان، ودعم نتنياهو لقتل طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.



وقال الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين: إن زيادة المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية جاءت نتيجة تواطؤ الإدارة الأمريكية، والصمت الدولي، الذي لم يقم بإجراءات رادعة لدولة الاحتلال، التي تجاوزت القوانين الدولية.



وطالب الفتياني، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على دولة الاحتلال، إذا لم تتراجع عن الاستمرار في عدوانها على شعبنا، ما يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.