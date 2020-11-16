شؤون فلسطينية

الحسيني: الاحتلال اعتمد على وثائق مزورة لتهجير عائلات مقدسية بحي الشيخ جراح

الحسيني: الاحتلال اعتمد على وثائق مزورة لتهجير عائلات مقدسية بحي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير، عدنان الحسيني: إن قرار سلطات الاحتلال، بتهجير 10 عائلات فلسطينية في منطقة الشيخ جراح، اعتمد على وثائق مزورة.

وأضاف الحسيني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، أن الجمعيات الاستيطانية، التي قدمت الأوراق الثبوتية لملكيتها لهذا الأراضي، التي تقام عليها هذه المنازل تم إثبات تزويرها، وأن ما يدعون أنه ملك لمستوطنين، يقع في منطقة أخرى، إلا أن محكمة الاحتلال، رفضت التعامل مع قضية الاستئناف التي تم تقديمها.

وبين الحسيني، أن المشروع الاستيطاني الجديد في القدس، ببناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية ومخطط (جفعات هاماتوس) في بلدة بيت صفافا في القدس المحتلة، يهدف بشكل أساس لفصل محافظتي القدس وبيت لحم عن بعضهما البعض، وإغلاق كل الواجهة الجنوبية باتجاه محافظاتي بيت لحم والخليل.

وأضاف الحسيني، أن الاحتلال يواصل سياسة الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة، في سياق ما تسمى (صفقة القرن)، دون الإعلان رسمياً عن ذلك، نتيجة عدم وجود أي نوع من العقاب أو الضغوطات التي تمارس على الاحتلال من قبل المجتمع الدول.

وأضاف الحسيني، أن تهجير الاحتلال لعشرات العائلات من أحياء وبلدات مدينة القدس، وتطبيق سياسة التهجير القسري، وتهديد المواطنين بهدم منازلهم في مناطق أخرى في المدينة المحتلة لصالح مشاريع استيطانية، في سبيل محاصرتها بالمستوطنات وخنقها.

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