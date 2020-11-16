الصحة: 300 حالة تتلقى العلاج بمستشفى الأوروبي بينها 14 على أجهزة التنفس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، الدكتور فتحي أبو وردة، أن نحو 300 حالة، تتلقى العلاج الآن في مشفى غزة الأوروبي، المخصص لعلاج مرضى (كورونا)، من بينها 14 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، و71 حالة ما بين خطيرة ومتوسطة الخطورة، وبقية الحالات تعاني من أمراض مزمنة.



وأضاف أبو وردة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة، تبذل جهوداً كبيرة لفتح أقسام أخرى لعلاج مرضى (كورونا) في عدة مشافي بقطاع غزة كمشفى الشفاء، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بأساليب الوقاية، وارتداء الكمامة والتباعد، وعدم المشاركة في المناسبات الاجتماعية، خاصة وأنه لم يصل أي لقاح إلى فلسطين، وكلها قيد التجارب حتى اللحظة.



وحذر مستشار وزيرة الصحة، من الوضع الخطير الذي يعيشه قطاع غزة في ظل انتشار فيروس (كورونا) وارتفاع المنحنى الوبائي في هذه الأجواء الباردة، بعد تسجيل مئات الحالات يوم أمس.