الاحتلال يهدم منزلاً ويجرف أرضاً في أرطاس جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلاً وجرفت أرضاً في منطقة خلة النحلة من أراضي قرية إرطاس جنوب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن الاحتلال هدم منزلاً مساحته (80) متراً مربعاً، وجرف أرضاً تعود للمواطن محمد رومي، الذي يملك أوراقاً ثبوتية بملكية الأرض، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف، أن الاحتلال، أخطر المواطن رومي ثلاث مرات بهدم المنزل، مشيراً إلى أن منطقة خلة النحلة، مستهدفة من سنوات من قبل الاحتلال، لإفراغها والاستيلاء عليها؛ لتوسعة حدود مستوطنة (إفرات) وربطها بمستوطنة (تكواع) المقامة شرق بيت لحم.