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شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (16) مواطناً من الضفة بينهم شقيقان وفتى وفتاة

نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (16) مواطناً من الضفة بينهم شقيقان وفتى وفتاة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، (16) مواطناً من الضفة، بينهم شقيقان وفتى، بالإضافة إلى فتاة لم تعرف هويتها، وتركزت الاعتقالات في الخليل.

وقال نادي الأسير: "إن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في محافظة الخليل، وهم: الفتى باسل هيثم
بدوي (16 عاماً)، ووليد عبد اللطيف جوابرة وهما من مخيم العروب، وأسيد صبري الزهور، وعز الدين زهور وهما من بلدة بيت كاحل، وأيسر محمد الزعاقيق (18 عاماً) من بلدة بيت أمر، وائل موسى جبارين وشقيقه محمد من بلدة سعير".

ومن بلدة كوبر في رام الله اعتقل الاحتلال كلاً من: معتز محمد زيبار، ويحيى حسام البرغوثي.

فيما جرى اعتقال لستة مواطنين من عدة بلدات في القدس وهم: عبادة نضال دنديس (25 عاماً) من سلوان، وهيثم نسيم خويص، وأمير ماهر أبو جمعة، وفريد إياد أبو الهوى وهم من بلدة الطور، ومحمود السلايمة، علاوة على موسى جمال سلامة من بلدة عناتا.

وصباح اليوم جرى اعتقال لفتاة على حاجز قلنديا العسكري لم تعرف هويتها بعد.

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