"التربية" تُعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى في معتقلات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتائج امتحان الثانوية العامة للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي للعام 2020.



وأوضحت التربية في بيان صحفي، أن 400 أسير موزعين على 8 معتقلات، حالفهم الحظ في النجاح لهذا العام، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وهنأت وزارة التربية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأسرى الناجحين وذويهم على هذا الإنجاز، الذي تحقق رغم كل المعيقات التي يفرضها الاحتلال.



وبينت التربية، أنه سيتم تسليم مديريات التربية والتعليم، الكشوف غداً الثلاثاء، وسيكون بإمكان ذوي الأسرى، تسلمها بعد ذلك.