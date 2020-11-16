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شؤون فلسطينية

(يديعوت): الجيش الإسرائيلي فشل أمام حماس على المستوى التكتيكي والاستراتيجي

(يديعوت): الجيش الإسرائيلي فشل أمام حماس على المستوى التكتيكي والاستراتيجي
رام الله - دنيا الوطن
أكد يوسي يهوشع، محلل الشؤون العسكرية في صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، فشل أمام حركة (حماس) في الصراعات الخفيفة. 

وكتب المحلل يهشوع، عبر صفحته في موقع (تويتر)، صباح اليوم الاثنين: "في الصراعات الخفيفة، الجيش الإسرائيلي فشل أمام حماس على المستوى التكتيكي والاستراتيجي". 

وقال المحلل العسكري: "إن القبة الحديدية، فشلت مرتين في اعتراض صواريخ (حماس) التي تطلق بسبب البرق، وكذلك صفارات الإنذار، لم تكن بالوقت المناسب.

وبحسب يهوشوع: "في الجيش عملوا على استيعاب الأمر، لأنهم يسعون للتوصل إلى تهدئة مع حماس، من أجل توفير الهدوء"،  لافتاً إلى أنه "بدون الردع لن يتحقق الهدوء"، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي، حاول تقبل طرح حماس بأن إطلاق الصواريخ تم بالخطأ بسبب البرق، وعمل الجيش على استيعاب الموقف.   

جاءت تغريدة المحلل العسكري، يهشوع، في ‘طار حديثه عن سبب إطلاق الصواريخ بالأمس، من قطاع غزة، تجاه إسرائيل، وهل كان الإطلاق بالخطأ بسبب البرق أم لا.

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