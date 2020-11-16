453 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات غزة خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.



وأكدت الصحة بغزة، أنه تم تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بعد إجراء 2438 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت إلى تعافي 310 حالات جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأوضحت، أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 10985 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 3366 حالة، والمتعافون 7571 حالة، والوفيات 48 حالة.