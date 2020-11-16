إيران تفرض حظرًا على التنقل بين المدن لاحتواء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أنه سيتم بدءاً من السبت المقبل، فرض حظر على التنقل بين مدن البلاد، في إطار السعي لاحتواء تفشي فيروس (كورونا).



وذكر ربيعي، وفق ما نقل موقع قناة (العالم)، أن اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا) قررت فرض إجراءات تعطيل واسعة في المدن وحظر التنقل بين مدينة وأخرى.



وأكد أن خطة التعطيل الواسع، تشمل مئة مدينة في أنحاء البلاد، وتستثني المنتجين والموفرين للسلع والمنتجات الضروية.



وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أمس تسجيل 459 حالة وفاة و12543 إصابة جديدة بـ (كورونا)، وكانت هذه هي أكبر حصيلة يومية للإصابات، تسجلها إيران منذ ظهور فيروس (كورونا) بها.



وسجلت البلاد إجمالاً، أكثر من 762 ألف إصابة، وأكثر من 41 ألف وفاة.