طرد الشابة الأردنية أماني الخطاطبة من طائرة أمريكية واعتقالها

رام الله - دنيا الوطنقالت الشابة الأردنية أماني الخطاطبة: إنها منعت من السفر، وتم إنزالها من طائرة أمريكية، إثر شكوى من أحد الركاب تجاهها، أعرب فيها عن "عدم ارتياحه من تواجدها".وأكدت الخطاطبة، وهي أمريكية من أصل عربي، ولها حضور واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها كانت بصدد السفر برحلة للخطوط الأمريكية إلى مدينة Charlotte بولاية كارولاينا الشمالية.وبدأت المشكلة عند نقطة تفتيش في مطار "نيوارك ليبرتي الدولي" لدائرة أمن النقل، بينما كانت الخطاطبة، تحاول خلع حذائها للفحص، كما تفعل الدائرة عادة مع المسافرين، ولأنها تأخرت بخلعه، فقد الرجل صبره، وتخطاها في الصف، ثم أبلغ أنه غير مرتاح لوجودها.ووفق موقع (روسيا اليوم) فسرعان ما تم استدعاء رجال الشرطة، بعد أن تقدم الرجل بالشكوى ضدها، فأنزلوها من الطائرة واحتجزوها طوال 4 ساعات كاملة، ثم أفرجوا عنها بعد أن أقلعت الطائرة من دونها.يذكر أن أماني الخطاطبة (28 عاماً)، رئيسة تحرير مدونة (Muslim Girl) التي أسستها إلكترونياً في الإنترنت، حين كانت في عمر 17 سنة تقريباً.وهي أول عربية محجبة، تظهر على غلاف مجلة (Forbes) الاقتصادية الأمريكية، كما اعتبرتها (CNN) قبل 3 سنوات، من الأكثر تأثيراً في الولايات المتحدة بين 25 أمريكياً أعمارهم أقل من 25 عاماً، وترشحت في انتخابات هذا العام لمقعد بالكونغرس، لكن الحظ عاكسها.