شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، عمليات دهم واقتحام في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

ففي القدس المحتلة، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، أحياء البلدة القديمة بالقدس، وتمركزت بشكل مكثف فيها دون معرفة دوافع ذلك.

وأفادت مصادر محلية، أن أعداد كبيرة من جنود الاحتلال، أجروا تدريبات عسكرية في أطراف بلدة العيسوية قبل التوجه إلى المعسكر المقام غرب البلدة، كما اقتحموا البلدة القديمة وسط القدس، وأجروا تدريبات في المكان.

ولفتت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة العيسوية، وأطلقت خلالها قنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، تم معالجتهم ميدانياً.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل حي الصوانة بالقدس المحتلة، وسط انتشار كبير لقوات الاحتلال قرب المدخل الشرقي للحي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عباده نضال دنديس (25 عاماً) من منزله في حي وادي قدوم ببلًدة سلوان، فيما اعتقلت الشاب محمود السلايمة وفتاة أخرى، أثناء مرورهم من حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وأغلقت الحاجز ما تسبب بأزمة سير خانقة في المكان.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء، واعتقلت فتاة حاولت دخول ممر السيارات في حاجز قلنديا مشياً على الأقدام.

وفي بلدة عناتا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى جمال سلامة، بعد أن داهمت منزله في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

 وفي رام الله، اقتحمت آليات الاحتلال بلدة كوبر قضاء رام الله، وحاصرت عدداً من المنازل، من بينها منزلا يحيى البرغوثي، ومعتز زيبار، واعتقلتهما وسط إطلاق نار كثيف.

 ولفتت مصادر محلية إلى أن اعتقال معتز زيبار، جاء بعد يومين من زواجه، وقد حاولت قوات الاحتلال اعتقاله قبل أيام بزعم أنه مطلوب مع عمه رائد زيبار، بدعوى تخطيطهم لتنفيذ عمليات.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة نزلة بني زيد الشرقية، ومزارع النوباني، وتمركزت في عدة شوارع فيها.

وفي طولكرم، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قامت منذ فجر اليوم، بمطاردة العمال الفلسطينيين المتوجهين نحو أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م، عبر الفتحات الموجودة على جدار الفصل العنصري.

وكان جيش الاحتلال، قد حذر الليلة الماضية، الفلسطينيين من الاقتراب من فتحات جدار الفصل العنصري، والدخول إلى الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: إنه سيتم هذا الأسبوع البدء بتنفيذ خطة لإغلاق فتحات الجدار، ونشر تعزيزات من جيش الاحتلال، ومنع المواطنين من دخول أراضي الـ 48 واعتقالهم، وفرض غرامات عليهم.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان، وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

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