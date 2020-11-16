موقع أمريكي: ترامب ينوي اتخاذ سلسلة إجراءات قاسية ضد الصين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين: إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ينوي اتخاذ "سلسلة إجراءات قاسية" ضد الصين في الفترة النهائية من ولايته لضمان استمرار نهجه من قبل خلفه المتوقع، جو بايدن.



ونقل موقع (أكسيوس) الأمريكي، عن مسؤولين كبار مطلعين على الموضوع، أن "ترامب سيتخذ سلسلة إجراءات قاسية ضد الصين خلال الأسابيع العشرة المتبقية له في الحكم، لتثبيت إرثه بشأن الصين.



وأكد الموقع، أن ترامب "يحاول بالتالي أن يجعل أمراً غير مقبول من الناحية السياسية بالنسبة لإدارة بايدن تغيير النهج في الوقت الذي تعمل فيه الصين بطريقة عدائية من الهند إلى تايوان وهونغ كونغ، وتطلق الجائحة موجة ثانية من حالات الإغلاق".



وأشارت (أكسيوس) إلى أن إدارة ترامب تخطط لفرض عقوبات أو تقييد التجارة مع عدد كبير من الشركات والمؤسسات الحكومية والمسؤولين في الصين، بسبب التورط المرجح في انتهاك حقوق الإنسان في إقليم شنجان وهونغ كونغ أو تهديد الأمن القومي للولايات المتحدة.