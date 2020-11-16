إصابات (كورونا) في الولايات المتحدة تتجاوز 11 مليون حالة

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد بالولايات المتحدة، 11 مليون حالة، بينما تخطى عدد الوفيات مستوى 246 ألفاً.



ووفق شبكة (سي إن إن) فقد أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، المعنية بمراقبة تطورات جائحة فيروس (كورونا) في البلاد بأن عدد الإصابات المسجلة بالمرض، بلغ حتى الآن 11003469 حالة، منها 246073 وفاة و4148444 شفاء.



يشار إلى الولايات المتحدة، شهدت في الأيام الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بفيروس (كورونا) حيث سجلت البلاد أكثر من مليون حالة خلال أسبوع تقريباً.