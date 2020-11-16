74% من الإسرائيليين يعتبرون حكومة نتنياهو فاشلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد 69% من الإسرائيليين، أن حكومتهم فاشلة في تقديم الخدمات الأساسية لهم، وذلك حسب استطلاع رأي، أجراه "مركز النهوض بالعدالة".



ووفق ما نقل موقع قناة (i24news) فقد كشف الاستطلاع أن 71% من الإسرائيليين، اعتبروا أن الحكومة فاشلة بالاهتمام بوجود إسرائيليين جائعين، و74% اعتبروها فاشلة بتوفير فرص العمل والعيش بكرامة لسكانها.



وأضاف الموقع: "كما اعتبر 84% من الإسرائيليين، أن الحكومة فاشلة بالاهتمام بأسعار الشقق السكنية، وحجم الإيجارات بصورة تكون متاحة للجميع".



وبخصوص منح فرص تعليم متساوية وذات جودة للجميع، اعتبر 63% أنها فشلت بتقديم ذلك، بينما اعتبر 54% من المشاركين أن الحكومة لا تحرص على تقديم الخدمات الصحية والأدوية بشكل متساو وذي جودة وطريقة سهلة المنال لجميع الإسرائيليين، و68% اعتبروها فشلت بالحرص على أمن ورفاهية السكان.