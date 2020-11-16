شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين من بلدة كوبر

الاحتلال يعتقل شابين من بلدة كوبر
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، الشابين معتز زيبار، ويحيى البرغوثي، خلال اقتحامها بلدة كوبر، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة، ترافقها أكثر من عشرة جيبات، اقتحمت بلدة كوبر فجراً، وقامت بمداهمة منزلي البرغوثي وزيبار، الذي لم يمضِ على زفافه ثلاثة أيام.

وكانت قوات الاحتلال، قد كثفت في الأيام الأخيرة من حملات الاقتحام والاعتقال في بلدة كوبر، خاصة منازل عائلة زيبار.

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