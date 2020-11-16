دولي

إصابات (كورونا) تقترب من 55 مليونًا حول العالم

إصابات (كورونا) تقترب من 55 مليونًا حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، بلغ نحو مليون و325 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 54 مليوناً و819 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 38 مليوناً و141 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 217 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس، تراجعاً محدوداً مقارنه بيوم السبت في عدد الإصابات الجديدة والوفيات، وسجلت 491 ألفاً و445 إصابة جديدة مكتشفة، ووقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 6,682 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (648 وفاة)، والمكسيك (635 وفاة)، وإيطاليا (546 وفاة)، وإيران (459 وفاة)، والهند (435 وفاة)

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالمياً، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (139,084 إصابة)، وإيطاليا (33,979 اصابة)، والهند (30,715 إصابة)، وفرنسا (27,228 إصابة)، وبريطانيا (24,962 إصابة).

ولا تزال أميركا، تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الاثنين الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (251,901 وفاة)، والبرازيل (165,811 وفاة)، والهند (130,109 وفيات)، والمكسيك (98,542 وفاة)، وبريطانيا (51,934 وفاة).

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