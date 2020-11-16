شاهد: قوات الاحتلال تُغلق حاجز قلنديا وتعتقل فتاة

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة، واعتقلت فتاة.وقال شهود عيان: إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، أطلقوا النار في الهواء، واعتقلوا فتاة حاولت دخول حاجز قلنديا للسيارات مشياً على الأقدام.