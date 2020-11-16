شاهد: قوات الاحتلال تُغلق حاجز قلنديا وتعتقل فتاة
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة، واعتقلت فتاة.
وقال شهود عيان: إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، أطلقوا النار في الهواء، واعتقلوا فتاة حاولت دخول حاجز قلنديا للسيارات مشياً على الأقدام.
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة، واعتقلت فتاة.
وقال شهود عيان: إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز، أطلقوا النار في الهواء، واعتقلوا فتاة حاولت دخول حاجز قلنديا للسيارات مشياً على الأقدام.
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