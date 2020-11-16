مصر: إسرائيل تعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

دانت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، قرار السلطات الإسرائيلية، طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة، باعتباره انتهاكاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



ووفق ما نقلت (بوابة الأهرام)، فقد أعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن بالغ القلق، مما ستؤدي إليه تلك السياسات، من تقويض لفرص حل الدولتيّن، وما قد ينتج عنها من عزل للقدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.



وأضاف حافظ: "كما تحول تلك الخطوات، دون المضي قدماً سعياً لإنهاء الجمود الحالي في القضية الفلسطينية، ووصولاً لأمن واستقرار المنطقة".