الجزائر تستعد لإعادة فرض قيود (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، أن السلطات ستعاود فرض قيود تهدف لمكافحة انتشار فيروس (كورونا)، ابتداء من 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.



ووفق وكالة (رويترز) فقد قال جراد: "إن الإجراءات، ستشمل إغلاق الصالات الرياضية والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه وأسواق السيارات المستعملة، والحد من ساعات عمل بعض المتاجر".



وأوضح أن الإجراءات الجديدة، تهدف إلى التصدي لـ "المرحلة المقلقة التي تمر بها البلاد من حيث تطور الوضع الوبائي".



وأكد أنه بموجب هذه القيود، ستغلق أنشطة مثل المقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة ومتاجر الألعاب من الساعة الثالثة مساء، بحسب التوقيت المحلي للبلاد.