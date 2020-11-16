مركز أوبئة أردني: أكثر من مليون إصابة بفيروس (كورونا) في المملكة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن عدد إصابات (كورونا) في المملكة يتجاوز المليون إصابة.



ووفق قناة (المملكة) فقد ذكر عضو لجنة المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية، عزمي محافظة، وهو أستاذ فيروسات، أن "إجمالي الإصابات في الأردن حاليا أكثر من مليون إصابة بالفيروس، أغلبها غير مكتشف".



وأوضح أن عدد إصابات (كورونا) المسجلة يوميا في الأردن "لا تمثل العدد الحقيقي على أرض الواقع، فكل إصابة مسجلة بالفيروس يقابلها من 10 إلى 30 إصابة غير مكتشفة".



وأكد محافظة أن "الأردن في المستوى الرابع من المرحلة الرابعة للتفشي"، مشيرا إلى أنها أقصى مراحل انتشار الفيروس.



يشار إلى أن الأرقام المعلنة رسميا والصادرة عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية تشير إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد بلغت 143678 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1772 وفاة.