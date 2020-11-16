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شرطة دبي توضح حقيقة اعتقال إسرائيليين صوروا مبانٍ حكومية في الإمارات

شرطة دبي توضح حقيقة اعتقال إسرائيليين صوروا مبانٍ حكومية في الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
نفت القيادة العامة لشرطة دبي، "ما تم تداوله من شائعات" حول اعتقالها لشخصين من الجنسية الإسرائيلية في دبي، مؤكدة أن هذه الشائعة "لا أساس لها من الصحة".

وعبر حساب مركز الإعلام في إمارة دبي بموقع (تويتر) فقد دعت الشرطة كافة أفراد المجتمع، إلى عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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