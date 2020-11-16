دولي

تركيا: إسرائيل تحاول منع إقامة دولة فلسطينية تتمتع بوحدة جغرافية ومستقلة وذات سيادة

تركيا: إسرائيل تحاول منع إقامة دولة فلسطينية تتمتع بوحدة جغرافية ومستقلة وذات سيادة
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة الخارجية التركية، قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى "الوقوف ضد هذه الأعمال العدوانية".

وفي بيان لها، تعليقاً على إعلان إسرائيل طرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية، رأت الخارجية التركية، أن "إسرائيل أظهرت مرة أخرى بهذا القرار أنها تواصل انتهاك القانون الدولي، واغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني".

وقالت، وفق ما جاء على وكالة (الأناضول): إن "إسرائيل تحاول منع إقامة دولة فلسطينية، تتمتع بوحدة جغرافية ومستقلة وذات سيادة، من خلال بناء مزيد من المستوطنات غير الشرعية بين القدس الشرقية والضفة الغربية".

وأضافت الخارجية التركية: "في اليوم الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الـ 32 لقيام دولة فلسطين، نذكر مرة أخرى بأن الأراضي الفلسطينية، هي ملك للشعب الفلسطيني، وندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي، الذين يدعمون رؤية حل الدولتين إلى معارضة مثل هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية".

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