دولي

ترامب: لماذا تفترض وسائل الإعلام الزائفة باستمرار أن بايدن هو الرئيس؟

ترامب: لماذا تفترض وسائل الإعلام الزائفة باستمرار أن بايدن هو الرئيس؟
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على وسائل الإعلام الأمريكية، التي غطّت الانتخابات الرئاسية، وأعلنت فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب عبر حسابه بموقع (فيسبوك): لماذا تفترض وسائل الإعلام الزائفة باستمرار، أن جو بايدن، سيصعد إلى الرئاسة، ولا تقوم بتغطية ما سيتم القيام به من جانبنا؟

وأضاف ترامب: "كم تم تحطيم وانتهاك دستورنا العظيم في انتخابات عام 2020، حيث تم التهجم عليه واختراقه، ربما لم يسبق لها مثيل".

وأكد أن أعدادًا كبيرة من مراقبي استطلاعات الرأي، تم طردهم خارج قاعات التصويت في العديد من الولايات، إضافة إلى ملايين بطاقات الاقتراع التي غيرها الديمقراطيون لصالحهم.

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