استمرار تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، وتبقى ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وهذه الليلة، يكون الجو وبارداً نسبياً إلى بارد ، وتبقى ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما غدًا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع اخرعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.