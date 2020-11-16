وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التلفزيون السوري، فجر الإثنين، وفاة وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، وليد المعلم، عن عمر ناهز (79 عاماً).



وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): "رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين تنعيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم".



ولم يذكر الإعلام السوري، أي تفاصيل عن سبب وفاة المعلم، علماً بأنه كان يعاني من مشكلات في القلب.



وعين المعلم، وزيراً للخارجية، منذ العام 2006، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء.