سلفيت: قرار بتمديد إغلاق بلدة كفر الديك لمدة 24 ساعة أخرى

أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الأحد، قراراً بتمديد إغلاق بلدة كفر الديك، لمدة 24 ساعة أخرى





وأضاف كميل: يبدأ الاغلاق يوم غدٍ الاثنين 16/11/2020 في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك ليتسنى للاهالي توفير احتياجاتهم الضرورية، مع التأكيد على أن وضع إغلاق البلدة بعد انقضاء الـ 24 ساعة مرتبط بنتائج فحص 226 عينة، والتي ستخرج في ساعة متأخرة.





رام الله - دنيا الوطنوقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): يُمدد إغلاق بلدة كفر الديك لمدة 24 ساعة أخرى وذلك للضرورة.