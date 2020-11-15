إسرائيل: انتهاء جلسة كابينت (كورونا) دون اتخاذ قرارات





كما تمت دراسة النظر في احتمال تشديد الغرامات في المدن الحمراء.



رام الله - دنيا الوطنانتهت جلسة كابينت (كورونا) في إسرائيل، بوقت متأخر من مساء اليوم الأحد، دون اتخاذ قرارات.وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الى رئيس المجلس القومي والجهات المهنية ببلورة المزيد من الاقتراحات حتى يوم غد لإتاحة إعادة فتح مصالح تجارية أخرى وانتظام جهاز التعليم بشكل حذر.ومن المتوقع أن يقوم نتنياهو ووزير الجيش، بيني غانتس غداً بمشاورات، ليطرحا لاحقاً مشروع قرار امام (كابينت).وقد أعلن نتنياهو مساء اليوم استبعاد فرض حظر التجوال الليلي على جميع أنحاء إسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وأُفيد ان معظم أعضاء (كابينت) يدعمون انتظام الدراسة في الصفوف الخامس والسادس، فيما تعارض وزارة الصحة هذا الطرح، ومع ذلك قال ممثلو الوزارة ان تفشي الفيروس في جهاز التعليم تحت السيطرة.وناقش (كابينت) طرحا يقضي بفرض إغلاق شامل على أربع الى ست مدن مصنفة حمراء إضافة الى حظر تجوال ليلي على نحو عشر مدن برتقالية.