القدس: قوات الاحتلال تجري تدريبات عسكرية ببلدة العيسوية والبلدة القديمة

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رام الله - دنيا الوطن

أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، تدريبات عسكرية في بلدة العيسوية والبلدة القديمة من القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن أعداد كبيرة من جنود الاحتلال أجروا تدريبات عسكرية في أطراف العيسوية قبل التوجه إلى المعسكر المقام غرب أراضي البلدة، كما اقتحمت أعداد أخرى البلدة القديمة وسط القدس وأجروا تدريبات في المكان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).