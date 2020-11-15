بريطانيا: السلطات الصحية تخطر بوريس جونسون بضرورة حجر نفسه

وذكر مكتب جونسون، في بيان أصدره مساء الأحد، أن هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا وجه طلبا إلى رئيس الوزراء بعد أن تبين أنه تخالط مع شخص خضع لفحص إيجابي خاص بفيروس كورونا المستجد.





وقال البيان إن جونسون "سيوصل العمل من داونينغ ستريت بما في ذلك إدارة إجراءات الحكومة لمكافحة جائحة فيروس (كورونا)"، وفق ما نقل (روسيا اليوم).





وشدد مكتب جونسون مع ذلك على أن "رئيس الوزراء في حالة صحية جيدة ولا توجد لديه أي أعراض لـ (كوفيد-19).

وكان جونسون أصيب في أواخر آذار/مارس الماضي، بفيروس (كورونا)، حيث دخل العناية المكثفة بإحدى المستشفيات، قبل أن يتعافى، بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن إصابته.وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 24962 إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.وبذلك يصل عدد الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في البلاد، إلى مستوى 1369318 حالة.