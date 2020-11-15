دولي

بريطانيا: السلطات الصحية تخطر بوريس جونسون بضرورة حجر نفسه

بريطانيا: السلطات الصحية تخطر بوريس جونسون بضرورة حجر نفسه
بوريس جونسون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (رويترز) للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن السلطات الصحية أخطرت رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بضرورة حجر نفسه، بعد مخالطته مصاباً بفيروس (كورونا).

وذكر مكتب جونسون، في بيان أصدره مساء الأحد، أن هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا وجه طلبا إلى رئيس الوزراء بعد أن تبين أنه تخالط مع شخص خضع لفحص إيجابي خاص بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيان إن جونسون "سيوصل العمل من داونينغ ستريت بما في ذلك إدارة إجراءات الحكومة لمكافحة جائحة فيروس (كورونا)"، وفق ما نقل (روسيا اليوم).

وشدد مكتب جونسون مع ذلك على أن "رئيس الوزراء في حالة صحية جيدة ولا توجد لديه أي أعراض لـ (كوفيد-19).  

وكان جونسون أصيب في أواخر آذار/مارس الماضي، بفيروس (كورونا)، حيث دخل العناية المكثفة بإحدى المستشفيات، قبل أن يتعافى، بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن إصابته.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 24962 إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل عدد الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في البلاد، إلى مستوى 1369318 حالة.

أخبار ذات صلة

أوباما: حصول كل مرشح على أكثر من 70 مليون صوت يظهر البلاد منقسمة بشدة

أوباما: حصول كل مرشح على أكثر من 70 مليون صوت يظهر البلاد منقسمة بشدة

إسرائيل: مفاوضات مع شركات أخرى بخلاف &#34;فايزر&#34; لشراء لقاح ضد (كورونا)

إسرائيل: مفاوضات مع شركات أخرى بخلاف "فايزر" لشراء لقاح ضد (كورونا)

بريطانيا: تسجيل 24962 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بريطانيا: تسجيل 24962 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إيطاليا: تسجيل تراجع لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إيطاليا: تسجيل تراجع لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فريق بايدن الانتقالي: لم يُسمح لنا بالعمل على قضية (كورونا) مع إدارة ترمب

فريق بايدن الانتقالي: لم يُسمح لنا بالعمل على قضية (كورونا) مع إدارة ترمب

ترمب: بايدن فاز فقط بنظر وسائل الإعلام &#34;الكاذبة&#34; ولم أقر بأي هزيمة

ترمب: بايدن فاز فقط بنظر وسائل الإعلام "الكاذبة" ولم أقر بأي هزيمة

لليوم الثاني.. روسيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة بـ(كورونا)

لليوم الثاني.. روسيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة بـ(كورونا)

بولتون: ترامب قد يسبب ضرراً كبيراً للأمن القومي ولن يرحل بهدوء

بولتون: ترامب قد يسبب ضرراً كبيراً للأمن القومي ولن يرحل بهدوء

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

(حرية) يطالب بالتحقيق والتدخل العاجل لوقف سياسية الهدم والتشريد لتجمعات وممتلكات الفلسطينيين بالأغوار

(حرية) يطالب بالتحقيق والتدخل العاجل لوقف سياسية الهدم والتشريد لتجمعات وممتلكات الفلسطينيين بالأغوار

جامعة بيرزيت تعلن عودة الدوام كالمعتاد في الحرم الجامعي

جامعة بيرزيت تعلن عودة الدوام كالمعتاد في الحرم الجامعي

القدس: عائلات الشيخ جراح المُهددة بإخلاء منازلها: لن نرحل.. والمحاكم الإسرائيلية تستند لوثائق مزورة

القدس: عائلات الشيخ جراح المُهددة بإخلاء منازلها: لن نرحل.. والمحاكم الإسرائيلية تستند لوثائق مزورة

مواجهات مع الاحتلال على الحاجز الجنوبي وعند بلدة عزون بقلقيلية

مواجهات مع الاحتلال على الحاجز الجنوبي وعند بلدة عزون بقلقيلية

حزب (فدا) يصدر بياناً بمناسبة الذكرى 32 لإعلان وثيقة الاستقلال

حزب (فدا) يصدر بياناً بمناسبة الذكرى 32 لإعلان وثيقة الاستقلال

فتح تدعو مجلس الأمن إلى تنفيذ القرار 2334

فتح تدعو مجلس الأمن إلى تنفيذ القرار 2334

&#34;الحكم المحلي&#34; تنجز عدداً من المشاريع في محافظة شمال غزة

"الحكم المحلي" تنجز عدداً من المشاريع في محافظة شمال غزة

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في نابلس

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في نابلس

منوعات

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

ريهام سعيد عن تشبيه الجمهور لها بوفاء الكيلاني: ليا الشرف وده معناه أني احلويت

ريهام سعيد عن تشبيه الجمهور لها بوفاء الكيلاني: ليا الشرف وده معناه أني احلويت

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم

أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم

دينا فؤاد من وجه القمر إلى عفريته في (جمال الحريم)

دينا فؤاد من وجه القمر إلى عفريته في (جمال الحريم)

شاهد: بعد إعلان إصابته بـ(كورونا).. عروسان يحظيان (بفوتوسيشن) أمام مكان عزل محمد صلاح

شاهد: بعد إعلان إصابته بـ(كورونا).. عروسان يحظيان (بفوتوسيشن) أمام مكان عزل محمد صلاح

إليسا ترد على نانسي عجرم وتحسم المواجهة

إليسا ترد على نانسي عجرم وتحسم المواجهة

سما المصري تواجه الحكم سنتين بتهمة التحريض على الدعارة

سما المصري تواجه الحكم سنتين بتهمة التحريض على الدعارة

عربي

الجزائر: تسجيل 860 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: تسجيل 860 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجيش الإسرائيلي يطلق النار بالهواء بعد رصد شخصين قرب السياج الأمني مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يطلق النار بالهواء بعد رصد شخصين قرب السياج الأمني مع لبنان

الأردن يسجل انخفاضاً طفيفاً بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً طفيفاً بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

بأول زيارة من نوعها.. وزير الخارجية البحريني يصل إسرائيل يوم الأربعاء

بأول زيارة من نوعها.. وزير الخارجية البحريني يصل إسرائيل يوم الأربعاء