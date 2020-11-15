(أونروا): ملتزمون بدفع كافة المستحقات المالية لموظفي الوكالة عن نوفمبر بهذا الموعد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني التزام الوكالة بدفع كافة المستحقات المالية لموظفي الوكالة عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في تاريخ لا يتجاوز منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.



وبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع لاريزاني اليوم، الجهود المبذولة لتوفير الدعم المالي اللازم لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة وضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين وفق تكليفها الأممي.



واستعرض الاثنان وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية اليوم، نتائج المشاورات المكثفة والمستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان التدفق المالي اللازم ومنع انعكاس الأزمة المالية على برامجها ومؤسساتها وموظفيها.



وأكد لازاريني على أن الوكالة تبذل كل الجهود الممكنة لمعالجة أزمة التدفق المالي لتلبية كافة الالتزامات المالية بما فيها رواتب الموظفين وأن الوكالة تعتبر هذا الموضوع أولوية.



وبحث الصفدي والمفوض العام الاجتماع الذي تقرر عقده هذا الأسبوع لمجموعة استوكهولم المعنية بشؤون (أونروا) على مستوى كبار المسؤولين بشأن الوضع المالي للوكالة وخصوصاً انعكاساتها على قضية الرواتب بالإضافة للتحضيرات لاجتماع المانحين الدوليين المقرر عقده في بداية العام القادم بتنظيم من المملكة الأردنية والسويد.



وحذر الصفدي من تبعات عدم توفر الدعم المالي اللازم لضمان استمرار تقديم خدمات (أونروا) للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.



وأكد الصفدي ضرورة استمرار (أونروا) في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً القرار 194، وفي سياق حل شامل للصراع ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 على أساس حل الدولتين.