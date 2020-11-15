جامعة بيرزيت تعلن عودة الدوام كالمعتاد في الحرم الجامعي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جامعة بيرزيت مساء اليوم الأحد، عودة الدوام كالمعتاد في الحرم الجامعي، واستئناف التعليم عن بعد، يوم غد الاثنين.



وأضافت في بيان مقتضب عبر حسابها على (فيسبوك): أن ذلك جاء بعد الاتفاق وحل القضايا مع الطلبة.



وقرر مجلس جامعة بيرزيت، في 11 من تشرين الثاني/نوفمبر وقف العمل داخل الحرم الجامعي، بسبب الإغلاق القسري من قبل الطلبة، والإضرابات غير القانونية المتكررة من قبل نقابة العاملين.