جامعة بيرزيت تعلن عودة الدوام كالمعتاد في الحرم الجامعي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة بيرزيت مساء اليوم الأحد، عودة الدوام كالمعتاد في الحرم الجامعي، واستئناف التعليم عن بعد، يوم غد الاثنين.
وأضافت في بيان مقتضب عبر حسابها على (فيسبوك): أن ذلك جاء بعد الاتفاق وحل القضايا مع الطلبة.
وقرر مجلس جامعة بيرزيت، في 11 من تشرين الثاني/نوفمبر وقف العمل داخل الحرم الجامعي، بسبب الإغلاق القسري من قبل الطلبة، والإضرابات غير القانونية المتكررة من قبل نقابة العاملين.
أعلنت جامعة بيرزيت مساء اليوم الأحد، عودة الدوام كالمعتاد في الحرم الجامعي، واستئناف التعليم عن بعد، يوم غد الاثنين.
وأضافت في بيان مقتضب عبر حسابها على (فيسبوك): أن ذلك جاء بعد الاتفاق وحل القضايا مع الطلبة.
وقرر مجلس جامعة بيرزيت، في 11 من تشرين الثاني/نوفمبر وقف العمل داخل الحرم الجامعي، بسبب الإغلاق القسري من قبل الطلبة، والإضرابات غير القانونية المتكررة من قبل نقابة العاملين.
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