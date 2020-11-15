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شؤون فلسطينية

اجتماع ثلاثي بحريني إسرائيلي أمريكي بالقدس المحتلة الأربعاء المقبل

اجتماع ثلاثي بحريني إسرائيلي أمريكي بالقدس المحتلة الأربعاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (أكسيوس) الأمريكي، مساء اليوم الأحد، بأن اجتماعاً ثلاثياً سيعقد، بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين  نتنياهو بالقدس المحتلة، الأربعاء المقبل.

يأتي ذلك بعدما صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، عصر اليوم الأحد، على اتفاق السلام مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول ويتضمن إقامة العلاقات الدبلوماسية والسلمية والودية بين ‎إسرائيل ومملكة ‎البحرين.

وقال نتنياهو، في الاجتماع الأسبوعي لحكومته، قبل التصويت: إن "إحلال السلام وتطبيع العلاقات مع مملكة البحرين والإمارات والسودان إنجاز كبير لدولة إسرائيل.

ويصل الزياني إلى إسرائيل يوم الأربعاء القادم في زيارة هي الأولى من نوعها، سيجتمع خلالها مع نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي والرئيس الإسرائيلي، ريؤوفين ريفلين.

وكانت (كنيست) قد صوتت الثلاثاء الماضي على اتفاق السلام مع البحرين حيث صوت 62 نائبا من أصل 120 لصالح الاتفاق، بينما عارضه 14 نائبًا من (القائمة المشتركة).

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