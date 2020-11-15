مواجهات مع الاحتلال على الحاجز الجنوبي وعند بلدة عزون بقلقيلية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم الأحد مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.



وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز تجاه الشبان، الذين ردوا على الجنود بإلقاء الحجارة.



كما اندلعت مساء اليوم الأحد مواجهـات بين قوات الاحتلال والشبان داخل بلدة عزون شرق قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال القرية وإطلاقها قنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق تم معالجتهم ميدانيا.



