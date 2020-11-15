قوات الاحتلال تستولي على مركبة لناشط ميداني في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على مركبة خاصة لناشط ميداني، أثناء تواجده في منطقة "أم الجمال"، بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، إن الاحتلال استولى على مركبة الناشط الميداني رشيد خضيرات، بعد احتجازه وآخرين أكثر من ساعتين.