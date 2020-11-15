فتح تدعو مجلس الأمن إلى تنفيذ القرار 2334

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أسامه القواسمي، مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته وتطبيق القرار الصادر عنه بتاريخ 23/12/2016 ، والذي يحمل الرقم 2334.



ويؤكد القرار وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على عدم شرعية الاستعمار الاستيطاني في كافة الأراضي المحتله عام 67، ومن ضمنها القدس الشرقية، وعدم جواز بناء أي وحدات استيطانية في تلك الأراضي المحتلة.



وأفادت صحيفة (هآرتس) اليوم الأحد بأن سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية، طرحت اليوم عطاءات لبناء حي جديد مكونٍ من 1.257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (جفعات همتوس)، جنوب القدس المحتلة.



وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، قالت مساء اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي بإعلانه الاستيطاني الأخير، يهدف إلى تدمير حل الدولتين.