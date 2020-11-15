أوباما: حصول كل مرشح على أكثر من 70 مليون صوت يظهر البلاد منقسمة بشدة

أوباما وترامب - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، اليوم الأحد: إن الرئيس المنتخب، هو جو بايدن، مشيراً إلى أنه "من المخيب أن يشكك جمهوريون في الانتخابات".



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): أن حصول كل مرشح على أكثر من 70 مليون صوت، يظهر أن البلاد منقسمة بشدة.



وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب: إن منافسه الديمقراطي جو بايدن، فاز فقط في نظر وسائل الإعلام الكاذبة، و"لم أقر بأي هزيمة".



وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): لدينا طريق طويل لنقطعه والانتخابات مزيفة.



في السياق، قال محامي الرئيس الأمريكي في مقابلة مع (فوكس نيوز): الرئيس لم يتنازل أبدا لقد كان ساخراً بشأن الوضع الحالي، مضيفاً أنه يطعن في الانتخابات بقوة لأنه يحصل على المزيد من الأدلة.



في سياق آخر، قال فريق بايدن الانتقالي: إنه "لم يتم السماح لنا بالعمل على قضية (كورونا) مع إدارة ترمب".



يشار إلى أن وسائل إعلام أمريكية، أكدت فوز بايدن بانتخابات الرئاسة، التي أجريت في الثالث من الشهر الجاري، بعد حصوله على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي.



وأعلن بايدن يوم السبت الماضي، بالنصر على منافسه الجمهوري، فيما لم يقر ترمب حتى اللحظة بالهزيمة، ويقول إن هناك تزويراً في الانتخابات.