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شؤون فلسطينية

"الحكم المحلي" تنجز عدداً من المشاريع في محافظة شمال غزة

"الحكم المحلي" تنجز عدداً من المشاريع في محافظة شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
انجزت وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع الفريق الوطني لإعادة إعمار المحفظات الجنوبية تأهيل وتعبيد شارع احمد الشقيري وتنفيذ ارصفة لشوارع اخرى في بلدة بيت حانون وتنفيذ مباني لصالح بلدية بيت لاهيا في محافظة شمال غزة.

وتسلمت الإدارة العامة للمشاريع في الوزارة مشروع إعادة تأهيل وتعبيد شارع احمد الشقيري في بيت حانون بمساحة 3350 متر مربع وتكلفة قدرها 120.000 دولار تقريبا، ومشروع تنفيذ ارصفة لشوارع أخرى بمساحة 1200 متر مربع بتكلفة 55 ألف دولار، كما تسلمت مبنيين تم تنفيذهما لصالح بلدية بيت لاهيا بتكلفة 700 ألف دولار في محافظة شمال غزة، وهذه المشاريع بتمويل من دولة الكويت الشقيقة من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأكد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، على استمرار العمل وتنفيذ المشاريع في قطاع غزة، كما هو في المحافظات الشمالية وأكثر من ذلك، في كافة المجالات ولكافة الهيئات المحلية لتحسين الخدمات المقدمة، وظروف حياة المواطنين.


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