حكومة الاحتلال تطرح عطاءات لبناء 1.257 وحدة استيطانية جديدة بمستوطنةٍ جنوب القدس

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (هآرتس) اليوم الأحد بأن سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية، طرحت اليوم عطاءات لبناء حي جديد مكونٍ من 1.257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (جفعات همتوس)، جنوب القدس المحتلة.



وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، قالت مساء اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي بإعلانه الاستيطاني الأخير، يهدف إلى تدمير حل الدولتين.



وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان لها، قرار دولة الاحتلال الإعلان عن مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس المحتلة، بهدف توسيع المستوطنات في تلك المنطقة، وربطها مع بعض، وكذلك ربطها بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني خاصة من جهة جنوب الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يؤدي إلى توجيه ضربة قاضية لمبدأ حل الدولتين وفرص تنفيذه، وإغلاق الباب أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة.