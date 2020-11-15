الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في نابلس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط المستمر في أنحاء المحافظة من قبل الشرطة وبهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية والغير قانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين قامت الشرطة بضبط 36 مركبة مخالفة للقانون من ضمنها 20 مركبة تم تنزيلها عن الشارع وثماني مركبات غير قانونية و6 دراجات نارية، و قبضت على 37 مطلوباً صادر بحقهم 109 مذكرة قضائية.



وأكدت، التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الأحد، القبض على مطلوبين فارين من وجه العدالة وضبطت مركبات غير قانونية في نابلس.