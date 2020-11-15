شؤون فلسطينية

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بإصابة 54 مواطناً بفيروس (كورونا)، اليوم الأحد، في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم.

واترفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية، إلى 7023 إصابة، و298 حالة وفاة، وفق تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية أنه تم تسجيل 54 اصابة جديدة بين صفوف الجالية في كل من ميتشغن، والينوي، ونيوجرسي، ونيويورك، وفيلاديلفيا، واوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4343 إصابة. فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية هذا اليوم لتستقر حالات الوفاة عند 87 حالة.

وأفاد الفريق المختص في الوزارة بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال هذا اليوم في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

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