الجزائر: تسجيل 860 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت الجزائر اليوم الأحد، تسجيل 860 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.



كما رصدت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 15 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى و2154، والإصابات إلى 67679.



وتماثل 434 للشفاء في اليوم الماضي، فيما يخضع 44 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة، علما أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 44 ألفا و633 حالة.



وكان أعلى حصيلة للإصابات في يوم واحد بالجزائر، كانت 867 حالة إصابة وتم تسجيلها يوم الجمعة.





رام الله - دنيا الوطن