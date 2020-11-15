الجيش الإسرائيلي يطلق النار بالهواء بعد رصد شخصين قرب السياج الأمني مع لبنان
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد: إن جنود الجيش، قاموا بإطلاق النار في الهواء بعد رصدهم شخصين اقتربا من السياج الأمني مع لبنان.
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه "بعد ذلك ابتعد المشتبه فيهما عن المنطقة".
وكان جيش الاحتلال، أعلن أنه اعتقل أمس السبت، شخصاً، بعدما قال المتحدث باسمه: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير شخصًا مشتبهًا فيه عبر الحدود من لبنان، فقامت بإلقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق".
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد: إن جنود الجيش، قاموا بإطلاق النار في الهواء بعد رصدهم شخصين اقتربا من السياج الأمني مع لبنان.
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه "بعد ذلك ابتعد المشتبه فيهما عن المنطقة".
وكان جيش الاحتلال، أعلن أنه اعتقل أمس السبت، شخصاً، بعدما قال المتحدث باسمه: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير شخصًا مشتبهًا فيه عبر الحدود من لبنان، فقامت بإلقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق".
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