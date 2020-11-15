عاجل

  • المغرب: تسجيل 4966 إصابة بفيروس (كورونا) و62 وفاة

  • الرئيس الإيراني يعلن التعبئة العامة في البلاد لمكافحة انتشار (كورونا)

عربي

الجيش الإسرائيلي يطلق النار بالهواء بعد رصد شخصين قرب السياج الأمني مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يطلق النار بالهواء بعد رصد شخصين قرب السياج الأمني مع لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد: إن جنود الجيش، قاموا بإطلاق النار في الهواء بعد رصدهم شخصين اقتربا من السياج الأمني مع لبنان.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه "بعد ذلك ابتعد المشتبه فيهما عن المنطقة".

وكان جيش الاحتلال، أعلن أنه اعتقل أمس السبت، شخصاً، بعدما قال المتحدث باسمه: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير شخصًا مشتبهًا فيه عبر الحدود من لبنان، فقامت بإلقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق".

أخبار ذات صلة

الجزائر: تسجيل 860 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: تسجيل 860 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يسجل انخفاضاً طفيفاً بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً طفيفاً بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

بأول زيارة من نوعها.. وزير الخارجية البحريني يصل إسرائيل يوم الأربعاء

بأول زيارة من نوعها.. وزير الخارجية البحريني يصل إسرائيل يوم الأربعاء

الرئيس الجزائري ينهى بروتوكول العلاج من إصابته بفيروس (كورونا)

الرئيس الجزائري ينهى بروتوكول العلاج من إصابته بفيروس (كورونا)

سوريا..مدير مشفى يحذر من موجة (كورونا) ثانية أكثر خطورة مع بداية الشتاء

سوريا..مدير مشفى يحذر من موجة (كورونا) ثانية أكثر خطورة مع بداية الشتاء

أمير الكويت يؤكد على دعم بلاده لمصر وتعزيز أطر التعاون بين البلدين

أمير الكويت يؤكد على دعم بلاده لمصر وتعزيز أطر التعاون بين البلدين

وفد إسرائيلي يصل اليوم إلى الخرطوم

وفد إسرائيلي يصل اليوم إلى الخرطوم

هزة أرضية تضرب العاصمة المصرية

هزة أرضية تضرب العاصمة المصرية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

&#34;الخارجية&#34;: الاحتلال يهدف بإعلانه الاستيطاني الأخير إلى تدمير حل الدولتين

"الخارجية": الاحتلال يهدف بإعلانه الاستيطاني الأخير إلى تدمير حل الدولتين

الجيش الإسرائيلي يبدأ بتنفيذ خطة (ماجن تيفر) بمحيط الضفة هذا الأسبوع

الجيش الإسرائيلي يبدأ بتنفيذ خطة (ماجن تيفر) بمحيط الضفة هذا الأسبوع

مبعوثة أوروبية: طرح عطاءات استيطانية جديدة تطور مقلق للغاية

مبعوثة أوروبية: طرح عطاءات استيطانية جديدة تطور مقلق للغاية

الرئيس عباس يشيد بمواقف باكستان الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية

الرئيس عباس يشيد بمواقف باكستان الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: في ذكرى إعلان الاستقلال ثقتنا كبيرة في حتمية الانتصار

"الخارجية": في ذكرى إعلان الاستقلال ثقتنا كبيرة في حتمية الانتصار

قوات الاحتلال تحتجز أربعة جرارات زراعية في الأغوار الشمالية

قوات الاحتلال تحتجز أربعة جرارات زراعية في الأغوار الشمالية

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة &#34;خضوري&#34; ويطلع جهود الجامعة وخططها

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة "خضوري" ويطلع جهود الجامعة وخططها

منوعات

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

ريهام سعيد عن تشبيه الجمهور لها بوفاء الكيلاني: ليا الشرف وده معناه أني احلويت

ريهام سعيد عن تشبيه الجمهور لها بوفاء الكيلاني: ليا الشرف وده معناه أني احلويت

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم

أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم

دينا فؤاد من وجه القمر إلى عفريته في (جمال الحريم)

دينا فؤاد من وجه القمر إلى عفريته في (جمال الحريم)

شاهد: بعد إعلان إصابته بـ(كورونا).. عروسان يحظيان (بفوتوسيشن) أمام مكان عزل محمد صلاح

شاهد: بعد إعلان إصابته بـ(كورونا).. عروسان يحظيان (بفوتوسيشن) أمام مكان عزل محمد صلاح

إليسا ترد على نانسي عجرم وتحسم المواجهة

إليسا ترد على نانسي عجرم وتحسم المواجهة

سما المصري تواجه الحكم سنتين بتهمة التحريض على الدعارة

سما المصري تواجه الحكم سنتين بتهمة التحريض على الدعارة

عربي

الجزائر: تسجيل 860 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: تسجيل 860 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجيش الإسرائيلي يطلق النار بالهواء بعد رصد شخصين قرب السياج الأمني مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يطلق النار بالهواء بعد رصد شخصين قرب السياج الأمني مع لبنان

الأردن يسجل انخفاضاً طفيفاً بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً طفيفاً بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

الرئيس الجزائري ينهى بروتوكول العلاج من إصابته بفيروس (كورونا)

الرئيس الجزائري ينهى بروتوكول العلاج من إصابته بفيروس (كورونا)