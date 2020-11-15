الجيش الإسرائيلي يطلق النار بالهواء بعد رصد شخصين قرب السياج الأمني مع لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد: إن جنود الجيش، قاموا بإطلاق النار في الهواء بعد رصدهم شخصين اقتربا من السياج الأمني مع لبنان.



وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه "بعد ذلك ابتعد المشتبه فيهما عن المنطقة".



وكان جيش الاحتلال، أعلن أنه اعتقل أمس السبت، شخصاً، بعدما قال المتحدث باسمه: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير شخصًا مشتبهًا فيه عبر الحدود من لبنان، فقامت بإلقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق".